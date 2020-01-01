وزير المال اللبناني: نسعى لقروض دولية لشراء القمح والوقود والأدوية

جهينة نيوز:

قال وزير المال اللبناني غازي وزني، إن لبنان سيسعى لقروض تبلغ 4 - 5 مليارات دولار لشراء القمح والوقود والأدوية.

وذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن غازي وزني، أوضح أن بلاده تتطلع لتدبير قروض ميسرة من المانحين الدوليين تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار لتمويل مشتريات القمح والوقود والأدوية.

وأضاف الوزير اللبناني، الذي تولى منصبه في حكومة جديدة، تم تشكيها يوم الثلاثاء، أن التمويل يهدف لتغطية احتياجات البلاد لمدة عام واحد فقط.

ودعت جمعية مصارف لبنان الحكومة الجديدة، برئاسة حسان دياب، إلى الإسراع في تنفيذ برنامج إصلاحات واضح للتعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وقال بيان لجمعية المصارف، أمس الأربعاء، إنها "تتوقع من الحكومة الجديدة برنامجاً اقتصادياً ومالياً واضحاً يأخذ في الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، وتتوقع أن تباشر الحكومة بلا تأخير تنفيذ الإصلاحات التي أجمع عليها اللبنانيون، والتي تترقبها الدول الصديقة والشقيقة".