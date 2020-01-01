برسالة صوتية.. يسرا تكشف حقيقة إصابتها بسرطان الدم

جهينة نيوز:

كشفت الفنانة المصرية، يسرا، حقيقة ما يثار حول إصابتها بسرطان الدم، وذلك بعد جدل عبر موقع التواصل عن حالتها الصحية.

وأوضحت الفنانة يسرا عبر تسجيل صوتي لموقع ET بالعربي، حقيقة ما يثار، قائلة إنها عندما تحدثت عن إصابتها بسرطان الدم في برنامج "الدنيا علمتني" مؤخرا كان التشخيص قبل 15 عاما وحينها شك الأطباء بإصابتها بسرطان في الدم وظلوا يعتقدون هذا الأمر لمدة 3 شهور ولكنها بخير الآن.

وأشارت يسرا إلى أن التشخيص كان خاطئا من البداية ثم وتوجهت بالشكر لجمهورها على دعمهم لها ودعائهم.

وقالت في رسالتها: "الدكتور اكتشف إني ممكن يكون عندي سرطان في الدم قولتلهم إنتوا متأكدين قالولي أه، عشت 3 شهور في الخوف والرعب انه ممكن يكون عندي لوكيميا، ومقولتش لأي مخلوق ولا لأمي، لأني خوفت عليها يجرالها حاجة. مكنتش وقتها بعمل حاجة في الدنيا غير إني أفكر لو فعلا البني آدم عرف هيموت إمتى يلحق يعمل ايه؟".

وأضافت: "وكمان إننا نبص للنعم لأننا واخدين نعمة الصحة عادي والأهل برضو عادي. أنا مثلا فقدت أمي مؤخرا ودلوقت بتمنى العمر يرجع تاني عشان اقدر أوفّي حقها مع إني مهما عملت مش هقدر. فلازم نكون متسامحين، نكون بندي من غير ما نستنى مقابل، صدقوني بعد ما فقدتها حسيت إني تايهة ومليش لازمة فى الدنيا. ترجع بس ساعة واحدة، ياريتها ترجع وتزعقلي وتضربني وتعمل اللي هي عاوزاه وهبقا مبسوطة جدا".

ومن المقرر أن تبدأ الفنانة المصرية تصوير مسلسل جديد باسم "دهب عيرة"، ومن المقرر عرضه في الموسم الرمضاني 2020، حيث تدور أحداثه في إطار درامي غامض ويحمل العديد من المفاجآت من خلال تتابع الأحداث.