تأييد كبير من الأمريكيين على عزل ترامب!

الخميس, 23 كانون الثاني 2020 الساعة 11:41 | سياسة, عالمي

تأييد كبير من الأمريكيين على عزل ترامب!

جهينة نيوز:

أظهر استطلاع للرأي في الولايات المتحدة الأمريكية تقدم مؤيدي عزل الرئيس ترامب على الرافضين.

ويفوق عدد الأمريكيين الذين يؤيدون عزل دونالد ترامب من منصبه كرئيس للولايات المتحدة عدد الذين يريدون سحب الاتهامات ضده حسبما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة رويترز للأنباء وشركة "إبسوس".

وقال 44 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم يؤيدون عزل ترامب بينما دعا 31 في المائة إلى ضرورة سحب الاتهامات الموجهة إليه.

وقال ثلثا المشاركين إنهم سيتابعون محاكمة ترامب في مجلس الشيوخ، ولكن 12 في المائة فقط ينوون أن يفعلوا ذلك يوميا.

وأجري الاستطلاع في الفترة 17 – 22 /كانون الثاني في جميع أراضي الولايات المتحدة.


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