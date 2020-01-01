مقتل شخص وإصابة 5 بإطلاق نار في مدينة سياتل شمال شرقي أمريكا

الخميس, 23 كانون الثاني 2020 الساعة 11:39 | مجتمع, حوادث

مقتل شخص وإصابة 5 بإطلاق نار في مدينة سياتل شمال شرقي أمريكا

جهينة نيوز:

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الخميس، سقوط قتلى وجرحى بإطلاق نار في مدينة سياتل شمال شرقي الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن منفذ العملية استطاع الفرار.

وقالت الشرطة في بيان: "سقط العديد من الضحايا، واستطاع المشتبه به الفرار. ويتم تقديم الإسعافات الأولية للجرحى".

وقالت شرطة سياتل على "تويتر": "المحققون يباشرون التحقيق بعد إصابة ستة أشخاص في حادث إطلاق نار وسقوط قتيل".

وأضافت الشرطة أن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث"، مشيرة إلى أ "المشتبه به لاذ بالفرار من المكان".

وقالت إدارة الشرطة إن الضباط والمسعفين يقدمون الرعاية اللازمة للضحايا في موقع الحادث.


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