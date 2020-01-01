مصدر عسكري: الجيش يعيد انتشاره ويعمل بكفاءة على امتصاص هجوم عنيف نفذه ارهابيي "النصرة" جنوب وجنوب شرق إدلب

الخميس, 23 كانون الثاني 2020 الساعة 11:34 | شؤون محلية, أخبار محلية

مصدر عسكري: الجيش يعيد انتشاره ويعمل بكفاءة على امتصاص هجوم عنيف نفذه ارهابيي

جهينة نيوز:

قال مصدر عسكري: أقدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة فجر اليوم الخميس ٢٣-١-٢٠٢٠ على تصعيد ميداني جديد عبر هجوم عنيف نفذه مسلحو جبهة النصرة الذين تم الزج بأعداد كبيرة منهم باتجاه قواتنا المتمركزة في جنوب وجنوب شرق إدلب.

واضاف المصدر .. تمكن الارهابيون على اتجاه /التح - أبو حريف- السمكة/، عبر استخدام مختلف أنواع الأسلحة ومن ضمنها العربات المفخخة، وتحت غطاء ناري كثيف، من اختراق بعض نقاط تمركز الجيش التي أعادت انتشارها، وعملت بكفاءة عالية على امتصاص الهجوم ومنع الارهابيين من تطويره، وما تزال الاشتباكات مستمرة مع إرهابيي جبهة النصرة وبقية التنظيمات الارهابية المسلحة على امتداد خطوط التماس.


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