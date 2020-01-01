11 مركزاً لخدمة المواطن بالخدمة في ريف دمشق الشهر المقبل

جهينة نيوز:

أكد مدير دعم القرار والتخطيط الإقليمي في محافظة ريف دمشق المهندس عبد الرزاق ضميرية أن المحافظة في طور تجهيز مجموعة من الأضابير اللازمة لمراكز خدمة مواطن محدثة خلال العام الحالي، وذلك لتوطين خارطة متكاملة لمراكز خدمة المواطن، مع بلورة خطة للتوسع الأفقي في إحداثها.

واشار ضميرية نقلا عن صحيفة الثورة إلى وضع مراكز الخدمة كاملة بالخدمة الفعلية اعتباراً من 1 شباط 2020، وكل رئيس وحدة إدارية لا يلتزم بالموعد المحدد سوف يعاقب بالعقوبة المناسبة ويتم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه.

ولفت إلى الانتهاء من كامل أعمال الترميم والاكساء في مركز التل، وسيتم استلام كامل الأعمال في 1 الشهر القادم، وتم صرف كامل المبلغ المخصص للعقدين المبرمين بنسبة 98%، مع تصديق عقد فرش وتجهيز المركز من المحافظة، وأعطي المتعهد أمر المباشرة، حيث تم تنفيذ 40% من قيمة العقد البالغة 50 مليون ليرة، كذلك تم الانتهاء من أعمال ترميم واكساء جزء من مبنى بلدية كفير يابوس وتخصيصه ليصبح مركز خدمة للمواطن حيث سيكون المركز جاهزاً بحلول 1 شباط 2020.

واكد ان عقد الاكساء لمبنى مركز خدمة المواطن في الزبداني يتم تنفيذه وفق البرنامج الزمني المحدد، ولكن بسبب الظروف الجوية السائدة تعذر العمل في بعض الأيام، ما أدى إلى التأخير لبعض الوقت، أما حالياً فالأعمال عادت وسيكون المركز جاهزاً خلال اسبوع تقريباً، وبالنسبة لعقد التجهيزات الالكترونية والمكتبية، فتم تصديق العقد من وزارة الإدارة المحلية والبيئة، وإعطاء أمر المباشرة للمتعهد قبل نهاية العام 2019، ولكنه لم يقم بتوريد أي من التجهيزات حتى الآن، لكنه وعد بالمباشرة بتوريد الأعمال المطلوبة خلال فترة قريبة، إلا أن المشكلة الحالية مع اتصالات ريف دمشق من أجل تأمين الاتصال الالكتروني للمركز.

كما تطرق ضميرية إلى مركز الكسوة، حيث أفاد أنه أصبح بالخدمة، وبدأ بإصدار الوثائق اللازمة، كذلك مركز النبك أصبح جاهزاً من حيث التجهيزات والكادر الإداري، ولم يبقَ إلا عملية ربط الشبكة، وسيكون بالخدمة بداية الشهر المقبل، لافتاً إلى أن مركز صحنايا أيضاً أصبح جاهزاً من حيث التجهيزات الحاسوبية اللازمة، مع اقتراح كادر العمل، الذي سيتم تدريبه في مركز خدمة جرمانا، ويتم وضع المركز بالخدمة بشكل نهائي بعد تأمين الربط الشبكي مع الجهات المعنية.

وعن مركز يبرود، أكد أن البناء بات جاهزاً بعد أن تم اكسائه، وحالياً تُدرس اضبارة التجهيزات اللازمة لوضعه في الخدمة، مع تأمين الكادر الإداري وتدريبه في أحد مراكز خدمة المواطن في ريف دمشق، لافتاً إلى أنه عند الانتهاء من تجهيز هذه المراكز يصبح لدى محافظة ريف دمشق 11 مركزاً لخدمة المواطن.