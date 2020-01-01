جهينة نيوز:

علقت "غرفة تجارة ريف دمشق"، عبر صفحتها على فيسبوك على حملة "ليرتنا عزتنا" التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالبت ممن يعرض بضاعته “إن كان صادقاً ووطنياً” أن يجعل السعر المطلوب للبضاعة هو من فئة 100 أو 200 أو 500 ليرة سورية .

وكانت عشرات الشركات الصناعية الوطنية قد شاركت في فعالية أقامتها أمس غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة الجلاء الرياضية تحت عنوان مبادرة “كل شيء بليرة” بهدف تعزيز ثقافة المبادرة وزيادة الثقة بالليرة كرمز من رموز السيادة الوطنية, بحسب ما ذكرت الغرفة.

يذكر ان فعالية كل شيء بليرة و في ظل ندرة وجود القطعة المعدينة الخارجة من التداول دفع ناشطون للتعليق عليها (كل شيء بليرة و ما في ليرة).