أبراج الخميس 23 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز_خاص

مولود ٢٣/ ١: لطيف حساس يهوا التنظيم، يمتلك حس انساني بقلبه، يعمل ضمن مجال الرعاية الصحية، ماهر جدا بادارة المكاتب والمشافي، شخص فريد من نوعه ، تتخذ قرارات نهائية، تتقاسم اوقات سعيدة، صعوبة بالسيطرة تنحل في الايام القادمة حظ مالي وعاطفي، مواجهات كانت محتملة تجد لها حلا، سفر بعيد واتصالات

الحمل: بامكانك التفوق وتحقيق نجومية وشهرة وتهتم باحد الوالدين، تقلق تجاه مسؤولية معقدة بعد الظهر بانتقال القمر للدلو، تفرح بتعاطف احدهم معك، شجع تحالفاتك وصداقاتك، الفترة القادمة جيدة لحياة اجتماعية ولقاءات

الثور: تسافر او تروج لعلم او فكرة او مشروع، تحقق امنية عزيزة على قلبك، بعد الظهر بامكانك ان تتفوق وقد تقلق قليلا، هدى من روعك ولا تعصب، الظروف مناسبة لتخضع لامتحان، تكون تحت الاضواء، نزلة اسواق او زيارة طبيب، عزز موقعك وسمعتك الطيبة

الجوزاء: نظم امورك لتستطيع معالجة مسائل ادارية وقانونية صحية وفواتير ومستحقات، تميل الحظوظ لجانبك وتروج لفكرتك، مساء تقنع الاخرين أكثر، فترة ايجابية واتصالات ولقاءات ومقابلات، استقبال وتوديع زوار، لا تسمح لاحد ان ينتقدك

السرطان: يومان للشراكة، لا تخالف ، تمالك أعصابك قبل الظهر، بانتقال القمر للدلو كان قطيعة وفشل باليومين الماضيين، تغير اتجاهك وتتفاجأ بتعديلات اعمالك، استقرار ميزانيتك، تحصل على مال مشترك وتعويض او دفع فواتير

الاسد: الوقت قصير قبل الظهر ربما تفشل باجاز اعمالك ضمن مهلة محددة لذلك بكر ولا تتكاسل وراعي وضعك، لا تغامر بسلامتك، بانتقال القمر للدلو تكون الفترة مشحونة بمعاكسات ربما تسمع خبر سلبي، منافسة، عالج امورك بهدوء حتى لو تعرضت لاساءة.

العذراء: حتى ساعات الظهر انت بقدرة عالية على استيعاب ومهارة وحورات ونقاشات وتقرب من احباءك او هواية تعجبك، من الظهر والطالع تكون امام مسؤوليات متنوعة، نظم وقتك جيدا حتى لا يتآمروا عليك، ينتابك تعصيب بسبب التنقل من حال الى حال

الميزان: تجنب المواجهة والانفعال وبانتقال القمر للدلو تنحسر الغيوم وتتحسن اجواؤك، تفرح لانفراج او زوال هم، تهتم لممارسة هواية وتتمتع بحضور جذاب يناسبك لعمل ضمن مجموعة، زيارة طبيب او تغيير ديكورات، جهودك فردية وثمارها لك

العقرب: فترة جيدة تستطيع عمل لقاء مهم، تبحث بامور حساسة وتقدم ابحاث مهمة وامتحان للطلاب، من بعد الظهر لا تتفرد برايك، انتبه للاهل والاحبة، لا تعمل مشاكل قد تقلق بشان مسالة منزلية او تحسن وضعك الشخصي، تقوم بشراء اشياء لمنزلك، يومان متعبان على صعيد امور عائلية، حاول ان تكون هادئا

القوس: تميز وانفتاح ذهني وسرعة خاطر خاصة بعد الظهر، تقوم باتصالات وزيارات عديدة، تناقش موضوع مهم مع احد الاخوة وتقوم بزيارة عائلية وتبرع بطرح المواضيع الدقيقة، استغل يومين بفترة ايجابية، اكتشافات مهمة، اتصال مهم ولقاءات ناجحة، افتح ذهنك على امور مالية قبل الظهر

الجدي: معنوياتك قوية وخاصة ان القمر ببرجك لبعد الظهر لتبدا بتنفيذ مشروع او خطة جديدة، توظف اموالك تريث ريثما تنقشع سماءك وراعي ظروفك لتتفادي اي مشكلة طارئة، للبعض مناقشة قرض او حصول على هدية

الدلو: مصلحتك اشاعة السلام وخاصة صار توتر ومتاعب، التاخير من نصيبك قبل الظهر وبانتقال القمر لبرجك بعد الظهر تفرح لخبر او تسوية، تتحمس للتجديد وادخال التعديلات على نمط حياتك، انت بحاجة لبدء صفحة جديدة وتتوصل اخيرا لتنفيذ الاحلام مساء

الحوت: يومان جيدان كانا قبل الظهر لوقوف صديق لجانبك، تدعمهم بالمساعدة وتكون مع الاصدقاء قبل الظهر بدعوات ولقاءات، بانتقال القمر للدلو تتضامن مع الاحبة لان الفترة محبطة وتذهب جهودك سدى، لا توقع على عقد مساء