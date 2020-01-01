على خلفية لقائه ترامب .. مستشار الرئيس العراقي يقدم استقالته

جهينة نيوز:

قدم المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية العراقية احمد الياسري استقالته من منصبه و ذلك على خلفية لقاء الرئيس العراقي برهم صالح بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.

و كانت كتائب حزب الله العراقية حذرت الرئيس العراقي برهم صالح من لقاء ترامب بعد العدوان الامريكي الذي استهدف مواقع عسكرية عراقية و العدوان على مطار بغداد الذي ادى الى ارتقاء نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس و الفريق قاسم سليماني قائد قوات القدس في الحرس الثوري الايراني.

و التقى الرئيس العراقي برهم صالح مع الرئيس ترامب على هامش منتدى دافوس و قال صالح ان لقائه مع ترامب جاء لبحث مستقبل القوات الامريكية في العراق