على خلفية لقائه ترامب .. مستشار الرئيس العراقي يقدم استقالته

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020 الساعة 23:47 | سياسة, عربي

على خلفية لقائه ترامب .. مستشار الرئيس العراقي يقدم استقالته

جهينة نيوز:

قدم المستشار السياسي في رئاسة الجمهورية العراقية احمد الياسري استقالته من منصبه و ذلك على خلفية لقاء الرئيس العراقي برهم صالح بالرئيس الامريكي دونالد ترامب.

و كانت كتائب حزب الله العراقية حذرت الرئيس العراقي برهم صالح من لقاء ترامب بعد العدوان الامريكي الذي استهدف مواقع عسكرية عراقية و العدوان على مطار بغداد الذي ادى الى ارتقاء نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس و الفريق قاسم سليماني قائد قوات القدس في الحرس الثوري الايراني.

و التقى الرئيس العراقي برهم صالح مع الرئيس ترامب على هامش منتدى دافوس و قال صالح ان لقائه مع ترامب جاء لبحث مستقبل القوات الامريكية في العراق


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا