سولشاير يكشف أسباب فشل صفقة انتقال هالاند إلى مانشستر يونايتد

جهينة نيوز:

كشف المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنكليزي، عن أسباب تراجعه عن ضم مواطنه الشاب إيرلينغ هالاند إلى صفوف الشياطين الحمر في اللحظات الأخيرة .

و بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية كان هالاند قد ارتبط بالانتقال إلى مانشستر يونايتد في ظل العلاقة القوية التي تجمعه بسولشاير، ولكن قرر اللاعب تحويل وجهته إلى البوندسليغا في خطوة مفاجأة بنهاية الشهر الماضي.

ونقلت الصحيفة عن سولشاير قوله "أن سبب فشل الصفقة يرجع إلى مينو رايولا، وكيل اللاعب، ومطالبه التي يراها المدرب النرويجي غير منطقية بالمرة ".

وقال سولشاير: "هناك بعض الأشياء والبنود عند ضم أي لاعب إلى فريقك يجب أن تكون تحت سيطرتك الكاملة، لا يمكن ترك السيطرة والتحكم في كل شئ لوكلاء اللاعبين هكذا".

ووفقًا للصحيفة البريطانية، فقد أكد سولشاير أن رايولا قد اشترط وضع بعض البنود التي تمنحه نسبة كبيرة من بيع اللاعب في المستقبل، وهو ما رفضته إدارة يونايتد بشكل قاطع.

وكان رايولا قد نفى في وقت سابق أن يكون هو المتسبب في إفساد صفقة انتقال هالاند إلى قلعة أولد ترافورد، مؤكدًا أن اللاعب هو من قرر اختيار دورتموند لأنه الأنسب له في المرحلة الحالية.