بدءا من شباط القادم.. آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي تعرف عليها!

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020 الساعة 21:59 | اقتصاد, محلي

بدءا من شباط القادم.. آلية جديدة لتوزيع الغاز المنزلي تعرف عليها!

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية، عبر صفحتها على فيسبوك أن هناك آلية جديدة لتوزيع الغاز المنرلي سيبدأ العمل بها اعتبارا من ١ شباط القادم.

واكدت الوزارة أن الآلية الجديدة ستكون عبر إرسال رسالة نصية إلى كل مواطن حاصل على البطاقة الذكية تتضمن موعداً لاستلام الاسطوانة من المعتمد المحدد بحيث يكون الأقرب إلى عنوان سكنه وستعطى مهلة زمنية مدتها ثلاثة أيام من أجل الاستلام, كما سيكون هناك تعليمات توضيحية متعلقة بهذا الخصوص.

وأشارت إلى أن الهدف من تطبيق هذه الآلية تبسيط الاجراءات والتسهيل على المواطنين ومن أجل إلغاء مظاهر الازدحام والحصول على اسطوانة الغاز بشكل ميسر.


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