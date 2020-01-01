باميلا أندرسون تدخل القفص الذهبي للمرة الخامسة

جهينة نيوز:

دخلت الممثلة وعارضة الأزياء الأمريكية الكندية باميلا أندرسون القفص الذهبي للمرة الخامسة بعد انفصالها عن لاعب كرة القدم الفرنسي عادل رامي

وفي احتفال خاص أقيم الاثنين في ماليبو تزوجت أندرسون ( 52 عاما ) المنتج الهوليوودي جون بيترز (74 عاما) الذي كان مصفف شعر وأقامت معه علاقة قبل عقود.

وبحسب ما نقلت وكالة (فرانس برس)، قالت بيترز لمجلة "هوليوود ريبورتر"المتخصصة "هناك نساء جميلات في كل مكان. كان لدي خيارات، لكن لمدة 35 عاما، كنت أريد باميلا فقط".

وكان بيترز قد التقى باميلا أندرسون للمرة الأولى في فيلا "بلاي بوي" التابعة لهيو هيفنر في الثمانينيات.

ورغم أنها نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، لم تذكر أندرسون هذا الخبر على منصاتها، لكنها نشرت مجموعة من الصور الملتقطة بالأسود والأبيض على "إنستجرام" مع تعليقات رومانسية.