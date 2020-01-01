المسماري: إعادة تفعيل الحظر الجوي المفروض فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة

جهينة نيوز:

أعلن الناطق باسم "الجيش الوطني الليبي"، اللواء أحمد المسماري، فرض الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا مطار معيتيقة.

وقال المسماري اليوم الأربعاء: "نعلن تفعيل الحظر الجوي فوق طرابلس بالكامل وخصوصا فوق مطار معيتيقة، وأي طائرة عسكرية أو مدنية تقلع أو تهبط في المطار، ستتعرض للرد".

كما أعلن عن تفعيل منطقة الحظر الجوي من غريان إلى شرق ترهونة وشواطئ طرابلس.

و أضاف المسماري:" رصدنا عددا من مقاتلي داعش تسللوا إلى الجنوب الليبي ويعتقد أن تركيا هي التي استقدمتهم"

و في وقت سابق أعلن المسماري على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" أن "قوات الدفاع الجوي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أسقطت طائرة تركية مسيرة بعد إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية وكانت تحاول الإغارة على موقع وحداتنا العسكرية في طرابلس"