من هي زينة عكر أول وزيرة دفاع عربية؟

جهينة نيوز:

التمثيل النسوي في الحكومة اللبنانية الجديدة كان لافتاً حيث ضمت 6 وزيرات و هن زينة عكر وزيرة الدفاع منال عبد الصمد وزيرة الإعلام، وغادة شريم وزيرة المهجرين، ولميا يمين الدويهي وزيرة العمل، وماري كلود نجم وزيرة العدل، وفرتينيه أوهانيان وزيرة الشباب والرياضة و بذلك تكون لبنان قد ماثلت باقي الدول العربية بإشراك العنصر النسائي في تشكيلة الحكومة فيما تقدمت في اسناد حقيبة الدفاع لإمرأة و بذلك أخذت الأسبقية .

عينت زينة عكر في منصبي نائب رئيس الوزراء، ووزير الدفاع، وهي سليلة أسرة مسيحية أرثوذوكسية، ورشحت من قبل تكتل “لبنان القوى” برئاسة رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية في حكومة سعد الحريري جبران باسيل، ورئيس الجمهورية ميشال عون.

لم تكن زينة عكر ذات شهرة قبل الإعلان عن تسميتها في الوزارة الجديدة إلا بعد أن حققت لقب أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع في لبنان والوطن العربي .

وتشغل عكر منصب المديرة التنفيذية لشركة "الدولية للمعلومات" لاستطلاعات الرأي ببيروت، التي يملكها زوجها رجل الأعمال جواد عدرا الذي برز اسمه كمرشح محتمل لرئاسة الحكومة.

وهي تملك أكثر من عشرين عاماً من الخبرة في عالم الإدارة والبحث - وفق تعريفها على موقع "الدولية للمعلومات" - كونها تقود أبحاث الشركة لمشاريع العالم العربي والشرق الأدنى في مجالات شتى