جهينة نيوز:

وكيل فيرنانديس يثير الجدل حول انتقاله إلى مانشستر يونايتد

على النقيض من التقارير المتداولة عن اقتراب مانشستر يونايتد من التوقيع مع متوسط ميدان سبورتنغ لشبونة برونو فيرنانديس، قال وكيل أعماله خورخي مينديش، إنه لا توجد ضمانات لانتقال موكله إلى "أولد ترافورد" هذا الشهر.

واتفقت جُل وسائل الإعلام البريطانية على مدار الأيام والساعات القليلة الماضية، على أن المدير التنفيذي للشياطين الحمر إد وودوارد، أوشك على ضم صاحب الـ24 عامًا، لحل معضلة النقص العددي الحاد في مركز لاعب الوسط.

ويعاني المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير الأمرين، بعد الانتكاسة الأخيرة التي تعرض لها بطل العالم بول بوجبا، وعلى إثرها اضطر للخضوع لعملية جراحية على مستوى الكاحل، ليتأكد غيابه عن الفريق لفترة ليست قصيرة، وسبقه القلب الشجاع سكوت مكتوميناي بإصابة مزعجة مع بداية العام الجديد.

المصدر Goal