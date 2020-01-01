تغيير أماكن مباريات في الصين بسبب " فيروس كورونا"

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نقل مباريات ضمن تصفيات أولمبياد طوكيو 2020 لكرة القدم النسائية مقررة إقامتها في مدينة ووهان في شباط المقبل إلى مكان آخر في شرق الصين .

وستخوض منتخبات الصين، تايوان وأوستراليا مبارياتها المقررة في ووهان بين الثالث والتاسع من الشهر المقبل، في المواعيد عينها، ولكن في مدينة نانكين بناء على اقتراح الاتحاد الصيني للعبة، وذلك وفق ما أشار الاتحاد الآسيوي في بيان.

وهدد الاتحاد التايواني بالانسحاب من التصفيات، في حال أقيمت المباريات في ووهان المركز الاساسي للوباء الجديد "فيروس كورونا"، مؤكداً ان الاولوية لسلامة اللاعبات.

وأفادت السلطات الصينية عن مقتل 9 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 440 بالفيروس، وهو نوع جديد من فئة "فيروس كورونا" تم رصده في كانون الأول الماضي، في سوق كبيرة للمأكولات البحرية والاسماك في ووهان