ترامب يشكو من “منظمة التجارة العالمية”

جهينة نيوز:

اشتكى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “من المعاملة الظالمة من جانب منظمة التجارة العالمية للولايات المتحدة على مدى سنوات عديدة”، وذكر أن “الاقتصاد الصيني نما بسرعة بسبب ذلك”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي في ختام المنتدى الاقتصادي في دافوس بسويسرا الاربعاء “كانت منظمة التجارة العالمية غير عادلة تجاه الولايات المتحدة منذ سنوات عديدة وتم استغلال هذا الأمر من جانب الدول النامية”، وتابع “لقد وجدت الصين نفسها في المكان الذي هي فيه الآن، بفضل منظمة التجارة العالمية”.

وأكد ترامب أن “وفدا من منظمة التجارة العالمية برئاسة المدير التنفيذي روبرت أزيفيدو قد يزور واشنطن في الأسبوعين المقبلين”.

وتتعرض منظمة التجارة العالمية باستمرار لانتقادات الرئيس الأمريكي، الذي قال إنه “مستعد لطلب الانسحاب من المنظمة إذا لم تحسن عملها”، مؤكدا أن “المنظمة عاملت الصين بشكل تفضيلي لسنوات عديدة”.

المصدر: RT