شاهد .. ماكرون يوبخ الأمن الإسرائيلي في القدس المحتلة

جهينة نيوز

طرد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عناصر الأمن الإسرائيلي بعد أن وبخهم داخل كنيسة القديسة حنة عند باب الأسباط في القدس المحتلة .

وطلب ماكرون من قوات الأمن احترام المكان وقوانينه، حيث يمكن سماعه وهو يخاطب رجل أمن بنبرة حادة قائلا "لم يعجبني ما قمت به أمامي.. أخرج.. أنا آسف ولكننا نعرف القوانين، لا يحق لأي أحد أن يستفز شخصا آخر، فلنلتزم بالهدوء (...) رجاء احترموا القوانين التي لم تتغير منذ قرون (...) فليحترم الجميع القوانين".

ويزور ماكرون إسرائيل للمشاركة يوم غد الخميس، إلى جانب حوالى 40 زعيما دوليا لإحياء ذكرى تحرير معسكر "أوشفيتز" النازي.