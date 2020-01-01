فصل جديد من "تكسير العظام" بين أردوغان و وزير خارجيته الاسبق

جهينة نيوز:

أصدرت السلطات التركية قرارا بفرض الوصاية على وقف "العلم والفنون" الذي أسسه رئيس الوزراء الأسبق أحمد داوود أوغلو زعيم "حزب المستقبل" وغريم الرئيس أردوغان.

ووصف متابعون هذه الخطوة بالفصل الجديد من "تكسير العظام" بين أردوغان وأوغلو، حيث أن الوقف يعرف بقربه من الأخير.

وقال القائمون على إدارة الوقف إنهم فوجئوا بحضور 3 أشخاص من المديرية العامة للأوقاف، وأخبروهم بأنهم عينوا أوصياء على الوقف، غير أن الإدارة أكدت أنها ستتقدم بطعن في قرار الوصاية.

وكانت جامعة "إسطنبول شهير" التابعة لوقف "العلم والفن" تعرضت الشهر الماضي للحجز عليها من قبل بنك "خلق"، ومن المنتظر نقل تبعيتها إلى جامعة مرمرة.

ويرى محللون أن استهداف جامعة "إسطنبول شهير"، و"وقف العلم والفن"، جاء عقابا لداوود أوغلو على تأسيسه حزب "المستقبل" بعد انشقاقه عن حزب العدالة والتنمية الحاكم