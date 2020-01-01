بمشاركة عشرات الشركات الصناعية… مبادرة (كل شيء بليرة) بمدينة الجلاء الرياضية

جهينة نيوز:

بمشاركة عشرات الشركات الصناعية الوطنية أقامت اليوم غرفة صناعة دمشق وريفها في صالة الجلاء الرياضية مبادرة “كل شيء بليرة” بهدف تعزيز ثقافة المبادرة وزيادة الثقة بالليرة كرمز من رموز السيادة الوطنية.

ومع الساعة الأولى لانطلاق المبادرة حضر المواطنون مع ليراتهم المخبأة لشراء عشرات الأصناف من المنتجات الغذائية والمنظفات والأدوات البلاستيكية والألبسة المعروضة وسط أجواء احتفالية.

عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق أوضح في تصريح للصحفيين أن المبادرة تأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للغرفة والشركات الوطنية وتهدف إلى تعزيز الثقة بالليرة السورية وتوجيه رسالة لقوى الظلام التي تحاول ضرب الاقتصاد السوري بتمسكنا بعملتنا الوطنية مشيرا إلى أن هذه المبادرة يمكن أن تتكرر لاحقا مع التفاعل الواضح معها من كل شرائح الشعب السوري.