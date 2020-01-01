طائرات اميركية تنقل ارهابيين من سوريا الى جيوب آمنة في العراق

جهينةنيوز:

كشف القيادي في كتائب سيد الشهداء بالحشد الشعبي كاظم الفرطوسي عن قيام طائرات امريكية بنقل عناصر ارهابية من سوريا الى جيوب آمنة لهم في العراق.

وقال الفرطوسي في حديث لـ/ المعلومة/،انه” رغم الانتشار الامني على الحدود العراقية- السورية الا ان الاجواء مفتوحة امام الطيران الامريكي وخاصة طائرات شينوك التي ازداد معدلات طلعاتها مع بدء العمليات في سوريا وانحسار مواقع تنظيم داعش”.

واضاف الفرطوسي، ان ”الطائرات الامريكية لاتخضع لاي تفتيش وهي تنقل ارهابيين من سوريا الى جيوب امنة لهم في العراق وهذا امر خطير ينبغي الانتباه له لان وجود التنظيم بدء ينحسر بشكل كبير لذا تسعى القوات الامريكية الى نقل الارهاب الى بعض المناطق والجيوب”.

وكان النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري أكد، امس الثلاثاء، ان القوات الأميركية بدأت تنسحب تدريجيا بعد قرار البرلمان باخراجها من العراق، لافتا الى ان أميركا تجاوزت جميع الخطوط الحمراء في تعاملها مع العراق.