جمعية مصارف لبنان تبدي استعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة

جهينة نيوز:

دعت جمعية مصارف لبنان الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب إلى الإسراع في تنفيذ برنامج إصلاحات واضح للتعامل مع التحديات التي تواجهها البلاد بعد أشهر من الاحتجاجات على الأوضاع الاقتصادية والسياسية.

وقال بيان لجمعية المصارف اليوم الأربعاء إنها نقلته سبوتنيك "تتوقع من الحكومة الجديدة برنامجاً اقتصادياً ومالياً واضحاً يأخذ في الاعتبار التحديات الجسام التي يواجهها لبنان في المرحلة الراهنة، وتتوقع أن تباشر الحكومة بلا تأخير تنفيذ الإصلاحات التي أجمع عليها اللبنانيون والتي تترقبها الدول الصديقة والشقيقة".

وأكدت الجمعية على أنها مستعدة للمساعدة في النهوض من الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني من البلاد حاليا.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، مساء أمس الثلاثاء، توقيع الرئيس ميشيل عون، مراسيم تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسان دياب.

وتتألف الحكومة الجديدة من 20 وزيرًا، لم يسبق لهم شغل مسؤوليات سياسية، لكنهم موالون إلى حد كبير لأحزاب سياسية رئيسية.

وفي أول تصريح له عقب القرار، قال دياب إن الحكومة الجديدة، حكومة اختصاصيين مصغرة، ستعمل على مكافحة البطالة، والتعامل مع مطالب المحتجين، ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية.