الرئاسة الإيرانية توجه دعوة إلى السعودية لحل المشكلات

جهينة نيوز:

قال مدير مكتب الرئيس الإيراني حسن روحاني محمود واعظي، اليوم الأربعاء، إنه "ينبغي على إيران والسعودية أن تعملا معا لحل المشكلات".

وشدد واعظي في مؤتمر صحفي، على أن "علاقات إيران مع السعودية ينبغي ألا تصبح مثل علاقات إيران مع الولايات المتحدة الأمريكية"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإيرانية الإسلامية "إرنا".

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أعرب عن استعداد إيران للحوار مع السعودية.

وردا على سؤال حول إمكانية توسط الهند لتسوية الخلافات بين إيران والسعودية، قال ظريف، في كلمة أمام رجال الأعمال الهنود في مومباي، يوم الجمعة الماضي: "إن إيران على استعداد للحوار مع السعودية ووسائر دول الخليج الفارسي ومستعدة لتقديم مقترحات على صعيد الأمن في المنطقة ولاسيما في مضيق هرمز وقد قدمنا مبادرات لإقرار الأمن والسلام في مضيق هرمز".

كما أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون البرلمانية، أمير عبد اللهيان، أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا في العلاقات الإيرانية مع السعودية والدول العربية. وقال، في مؤتمر صحفي، يوم الأحد الماضي، مع مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي: "نتوقع أن تشهد العلاقات السعودية الإيرانية، والإيرانية العربية تحسنا أكثر في الفترة القريبة القادمة".