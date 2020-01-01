امرأة تتولى رئاسة اليونان للمرة الأولى

جهينة نيوز:

انتخبت كاثرين ساكيلاروبولو، رئيسة لليونان لتصبح أول رئيسة في تاريخ البلاد.

واختيرت ساكيلاروبولو كرئيسة للبلاد في الانتخابات التي تجري في البرلمان اليوم الأربعاء.

حيث صوت حتى هذه اللحظة أكثر من 200 نائب لصالح ساكيلاروبولو، وهذا العدد من الأصوات يكفي لتعيينها في منصب الرئيس.

هذا وتشغل ساكيلاروبولو منصب رئيس المحكمة الإدارية العليا في اليونان.

يذكر بأن ساكيلاروبولو أصبحت أول امرأة على رأس أعلى محكمة في البلاد في تشرين الأول 2018 بتسمية من رئيس الوزراء السابق الكسيس تسيبراس.

هذا واقترح رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في وقت سابق، على كاثرين ساكيلاروبولو، التي تشغل منصبا في المجال القضائي، ترشيحها لتكون رئيسة للبلاد.

وقال رئيس الحكومة في خطاب تلفزيوني: "آن الأوان كي تنفتح اليونان على المستقبل"، مشددا على أن خياره هذا يكسر التقاليد ليس فقط لأن ساكيلاروبولو امرأة، بل ايضاً لأنها لا تنتمي إلى أي حزب، ولفت إلى أن الخيار "ينطوي على الوحدة والتقدم".