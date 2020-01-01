روسية تفوز بمسابقة جمال الكون - 2020 للسيدات

جهينة نيوز:

فازت الروسية كسينيا فيربيتسكايا من أهالي بطرسبورغ بمسابقة جمال الكون - 2020 للسيدات.

وأفادت بذلك صفحة ملكة جمال الكون على "إنستغرام" التي قالت إن، كسينيا فيربيتسكايا، البالغة من العمر 43 عاما لديها 4 أطفال ومن هواياتها رقص التانغو الأرجنتيني والأدب.

وشاركت السيدات اللاتي تأهلن للدور النهائي في العروض والمسابقات الإبداعية واللغة الإنجليزية حيث تحدثن عن إنجازاتهن.

وقالت كسينيا:" هناك عدد كبير من المشاركات. وكلهن جميلات يمثلن العالم أجمع. وكان من الصعب جدا على لجنة التحكيم اختيار أجملهن. ويسعدني أن أفوز بهذه المسابقة واستعرض للعالم أن النساء الروسيات هن أجمل السيدات اللواتي تجتمع فيهن خصال الجمال والمهارة والأمومة.

يذكر أن شركة Mrs. Universe LTD هي التي تولت إقامة مسابقة ملكة جمال الكون للسيدات التي تشارك فيها النساء المتزوجات اللواتي تجاوز سنهن 40 عاما.

المصدر: نوفوستي