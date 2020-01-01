إيران تعلق على إرسال كورية الجنوبية قوات بحرية إلى مضيق هرمز!

جهينة نيوز:

علقت إيران اليوم الأربعاء على اعتزام كوريا الجنوبية إرسال قوات بحرية إلى منطقة خليج هرمز، معتبرة أنه "لا مبرر" لقرار سيول.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، في تغريدة عبر تويتر، "بأي مبرر تريد إرسال قوات إلى المنطقة؟"، وذلك حسب وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وأوضح، أن "وزارة دفاع كوريا الجنوبية استخدمت اسما مزيفا بدلا من الاسم الحقيقي للخليج"، مضيفا: "إذا كانت وزارة دفاع كوريا الجنوبية لا تعرف حتى الاسم التاريخي للخليج الفارسي، فانطلاقا من أي معرفة وأي مبرر تريد إرسال قوات عسكرية إلى هذه المنطقة؟".

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، أمس الثلاثاء، عن مسؤول كوري قوله إنه بلاده "قررت إرسال قوة إلى مضيق هرمز، لتوسيع نطاق نشاط وحدتها البحرية".

من جانبه، طالب رئيس كوريا الجنوبية، مون جاي إن، جيش بلاده، بالاستعداد لمواجهة تهديدات تتعدى الحدود الوطنية، وأمر بـ"تعزيز قدراته على مواجهة التهديدات في جميع الاتجاهات". وقال الرئيس، أثناء تلقيه تقارير سياسات وزارة الدفاع السنوية، إن التهديدات تتجاوز الحدود الوطنية وغير العسكرية.