رغم طرد لاعب تشيلسي يعادل أرسنال في الدوري الإنجليزي

جهينة نيوز:

عادل تشيلسي 2-2 مع عشرة لاعبين من أرسنال، الذي سجل الهدفين رغم طرد ديفيد لويز، في الشوط الأول، في مباراة قمة لندن في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وبدأ تشيلسي المباراة بقوة وتقدم بهدف من ركلة جزاء نفذها جورجينيو، بعدما استغل تامي أبراهام تمريرة خاطئة من شكودران مصطفي قبل أن يتعرض لخطأ من البرازيلي لويز مدافع تشيلسي السابق.

وتلقى لويز بطاقة حمراء مباشرة من الحكم ستيوارت أتويل، قبل أن ينفذ جورجينيو الركلة بنجاح.

وسيطر تشيلسي على المباراة وسدد الجناح كالوم ودسون-أودوي كرة ارتدت من العارضة، كما أنقذ لينو حارس أرسنال محاولتين خطيرتين.

لكن تشيلسي عانى في ترجمة السيطرة إلى أهداف قبل أن يدفع الثمن عندما استحوذ جابرييل مارتينيلي على الكرة في منتصف ملعبه، واستغل انزلاق نجولو كانتي وتوغل بالكرة حتى سجل في مرمى كيبا أريزابالاجا.

وقابل سيزار أزبيليكويتا قائد تشيلسي كرة عرضية من هودسون-أودوي وأعاد التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 84 لكن أرسنال رفض الاستسلام وتعادل مجددا عن طريق القائد هيكتور بيلرين بعد ثلاث دقائق.

وتركت النتيجة تشيلسي في المركز الرابع متقدما بست نقاط على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز بينما بقي أرسنال في المركز العاشر بفارق عشر نقاط عن جاره اللندني.