استنفار تمويني في المحافظات.. جولات تشمل جميع المخالفات ولا تقتصر على الإعلان عن الأسعار

جهينة نيوز:

شهدت المحافظات استنفاراَ تموينياً للتشديد على مدى الالتزام بالأسعار ضمن توجيه لتنفيذ الإغلاق بشكل فوري بحق المخالفين.

مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي الخطيب أكد لصحيفة الوطن بدء الجولات على الأسواق لتطبيق القرار، مبيناً أن الجولات لا تقتصر على مخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وإنما تشمل جميع المخالفات، بما فيها تقاضي الأسعار الزائدة، منوهاً بوجود مواد أساسية (السكر والرز والزيت..) تم تحديد أسعارها، مضيفاً: في حال تم بيعها أو الإعلان عنها بأسعار زائدة يتم تنظيم الضبط مباشرة بحق المخالفين، وبالنسبة لبقية المواد يتم تسعيرها وفقاً للصك السعري الصادر عن الوزارة وفقاً للتكلفة.

بدوره مدير حماية المستهلك بدمشق عدي شبلي بين لـ«الوطن» أن الرقابة لا تقتصر على المواد الغذائية وإنما تشمل جميع الأصناف بما فيها مواد البناء ومكاتب السيارات، منوهاً بأن المديرية نظمت يوم أمس 9 ضبوط بحق مكاتب السيارات التي لم تقم بالإعلان عن أسعار كل سيارة معروضة في مكاتبها بشكل واضح ومقروء وإغلاقها بالشمع الأحمر مباشرة.

من جانبه أشار عضو المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق فيصل سرور إلى قيام أعضاء المكتب بتوجيه من محافظ دمشق بجولات توعية طالت جميع المنشآت التجارية والخدمية بدمشق بغض النظر عن نوعها، مضيفاً: تقتصر جولاتنا في الوقت الحالي على التوعية، ولكن سيتم بعد ذلك القيام بجولات للتأكد من التقيد بتنفيذ تعميم وزير التجارة الداخلية بالإعلان عن الأسعار، بحيث يتم الإغلاق بحق أي منشأة لم تلتزم.

وعن وجود مواد أساسية تباع بسعر أعلى من التسعيرة الرسمية قال سرور: خلال الجولة تبين وجود مواد أساسية تباع بأسعار أعلى من النشرة التموينية، مضيفاً: حل هذه المشكلة بحاجة إلى إجراء ندوة بحضور وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمديرين المعنيين في الوزارة، وتابع: تم طلب ذلك خلال جلسة مجلس المحافظة.

مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق لؤي السالم بيّن لـ«الوطن» أن المديرية تقوم بجولات على المعامل في ريف دمشق، مؤكداً أن تشديد الرقابة يكون أكبر على المنشآت الصناعية سواء لمطابقة المنتج للمواصفات القياسية السورية والصلاحية أو لجهة التقيد بالدراسة السعرية لمنتجاتها، مشيراً إلى تنظيم 3 ضبوط بحق معامل كونسروة ودبس تمر وخل بمخالفة حيازة مواد فاسدة والغش في البضاعة ذاتها. وأضاف: وكذلك الأمر بالنسبة لمحال الجملة، حيث تم تنظيم 7 ضبوط بمخالفة إبراز فواتير غير نظامية وعدم إبراز الفواتير.

ولفت السالم إلى تنظيم المديرية يوم أمس 50 ضبطاً منها 25 ضبطاً بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وعن بدل الخدمات، و7 ضبوط بمخالفة البيع والإعلان بسعر زائد، و3 ضبوط بحق مكاتب بيع سيارات بمخالفة عدم الإعلان عن الأسعار وتم إغلاقها بالشمع الأحمر، كما تم تنظيم ضبطين بحق موزعي مازوت تدفئة بمخالفة النقص بالكيل ونزع أختام الرصاص، مضيفاً: قامت المديرية بتنفيذ 34 إغلاقاً إدارياً