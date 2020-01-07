أبراج الأربعاء 22 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص:

مولود ٢٢/ ١: متطلب، مفرط الثقة، عنيد، سريع الغضب، مندفع فنان ورياضي، متلهف ونشيط، يهوى الامور الجديدة والغريبة، عام حافل بالظروف الغنية، فرصة للسفر امكانية للهجرة اقامة مؤقتة، تعلم لغة جديدة مهارة، تعامل مع اشخاص نافذين، شهور جيدة بين والسادس والتاسع والشهر الاخير

الحمل: طاقة لانجاز اي عمل وارد، تتشكل لديك رغبة بالكسر واجواء بالراحة، انزع عن نفسك كل المشاعر واجتهد اكثر حتى يزداد مدخولك وتستطيع ان تعوض، نوع بالطعام، احد الاقرباء يطلب خدمة منك وتعيد ذكريات الماضي، تستلم شيء، قصة تتعلق بالاستشفاء.

الثور: انت على موعد مهم احتمال تجربة غنية، محظوظ تنجح بالوصول لهدفك، تكون نجم بمحيطك، ربما تعرف لقاء معهم، اتصاللات لأماكن بعيدة، تعيش امورك بسهولة، لا تبالغ بمصروفك، لقاء مهم عندك.

الجوزاء: انت أفضل من اليومين الماضيين، نهارك يحمل لك مشاركة ونشاط، تناقش شيء جديد يتعلق بعرض او تأمين، انتبه لا تضيع في التفاصيل، تبالغ بمصروفك، ربما ربح او مكافأة، كما نشجعك على الانفتاح، تقوم برحلة او تبدأ بحملة ترويج، ظرف استشفائي طارئ لك او لأحد من محيطك، شراكة تعويض وعنوان نهارك تصليح الاخطاء

السرطان: كثرة الاعباء تتزامن مع الواجبات وبوجود القمر ببرج الجدي تقع ضحية لابتزاز او مناورة، ابحث عن قواسم مشتركة دقق بالتفاصيل وخاصة اذا كنت مكلف باوراق، لا تخالف القوانين، انتبه لشركائك وعائلتك

الاسد: اجواء عمل كثير، تشارك بوشة عمل او استلام مهمة تستدعي التنقل اكثر من مرة، يوم صعب ومهم لا تتاخر على التزاماتك، انتبه لصحتك وصحة المقربين، يمر نهارك بهدوء تام وتكون بحاجة لدعم من طرف معين حتى يساعدك

العذراء: يوم تعويض عن تقصير عاطفي، انسجام وتقارب وحظوظ قوية، مناسب لتخوض منافسة وتخوض مبادرة لا تتردد، تركز اهتماماتك وتعيد تقييم بعض امور اولادك، تقوم بدور بارز لاحد الاولاد او لحبيب، الحظوظ قوية.

الميزان: افكار ذكية ومترابطة، مشروعك، تنشغل بموضوع صحي وعائلي، او لديك قدرة على وضع جديد وترغب في ترميم اشياء تخص منزلك، ابق عاقلا وواعيا فالاجواء متطلبة، لا تفقد السيطرة، قوة نفسية متجددة، اهتم بنفسك او شيء يتعلق بالبيت

العقرب: انت ناجح وتفاوض وتهتم بمواهبك وقدراتك على التحليل المنطقي، فرح وتسلية واستعادة موقع، نهارك فيه فرصة للحوار والتقارب مع اهل او اخوة، نهار دعم ومساعدة، تروج لعملك وتتخطى العقبات، توقع تجاذبات وتجنب الفشل، اذهب لمواعيدك نهارك ناجح، تفاوض وتجادل.

القوس: تهتم بمواهبك لحظات سعيدة وانفراجات، محور اهتمامك وتقدير اهتمامك، تفرح بمكسب وارباح، للبعض مكاسب او استرداد دين او مكافأة، قبل اتخاذ قرار جذري بخصوص المال، بدات تنتظر وضوح الرؤيا بخصوص ما تفكر به، قرارات مالية وبيع وشراء.

الجدي: القمر لبرجك، تستعيد هدوءك موقع نافذ وفعال، تكون الامور واضحة بالنسبة لك، تقوم بخطوة جريئة وتحدد مسار علاقاتك، عاجز تلتقف الكرة اي انك اكثر مهارة وقادر على حل مشاكلك، لا احد يقف بطريقك، تطوي الصفحة المزعجة وتفتح صفحة جديدة، العزم والقوة لك.

الدلو: لا تنتظر اي تحرك او انطلاقة، لا تستعجل امر، يومك فارغ من الطاقة، هذا لا يعني ان يومك سلبي، لكن يستحسن ان تلجأ الى قدراتك بذكاء ومهارة، لا تتذمر من حالة الركود والفشل وخيبات الأمل، انتبه من خسارة مالية او غش او احتيال، هدوء في حياتك.

الحوت: يوم جيد لتطرح أسئلة، تلاقي ترحيب، تطور إحدى علاقاتك، تتقدم اجتماعيا، دعوات أحداث تكون مشغول ببعض منها يناسبك ان تكون وسط مجموعة، بإمكانك ان تراهن على الحظ لتحقيق مشاريعك، تطلب امنية عن طريق الاصدقاء، يوم للتفاعل، شخص يريد ان يدعمك والاصدقاء لجانبك.