ترمب يستعد لإصدار أمر يمنع "سياحة الولادة "

جهينة نيوز:

يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإصدار قرار يستهدف ما يعرف بـ " سياحة الولادة " و الذي يتوقع أن يشمل دولاً مثل الصين ونيجيريا وبعض دول منطقة الشرق الأوسط .

ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين أميركيين، أن إدارة ترمب ستستهدف من هذا القرار منع النساء الحوامل من دول كثيرة، اللاتي يدخلن إلى الولايات المتحدة بتأشيرات سياحية من أجل الولادة ما يؤدي إلى حصولهم تلقائياً على الجنسية الأميركية ، ومن المتوقع أن يشمل قرار الحظر دولاً مثل الصين ونيجيريا وبعض دول منطقة الشرق الأوسط ، إذ يتوقع أن يثير موجة جديدة من الخلافات والصراعات مع معارضيه ومع المنظمات الحقوقية والمدنية التي تدافع عن المهاجرين.

وغالباً ما يسعى عدد من النساء اللاتي تسمح ظروفهن المادية بتحمل تكاليف السفر والإقامة، للسفر إلى الولايات المتحدة في فترة الشهور الأخيرة من حملهن، بتأشيرات سياحية عادية، بهدف الولادة، ما يؤدي إلى حصول أبنائهن على الجنسية الأميركية تلقائياً. فالتعديل 14 لحماية المواطنة سمح لأي شخص مولود على الأرض الأميركية بالحصول على الجنسية