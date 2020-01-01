رئيس وزراء لبنان الجديد: لبنان جزءٌ من المحيط العربي وبمنأى عن صراعات المنطقة

جهينة نيوز

أعلن رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب: أن الحكومة الجديدة "حكومة اختصاصيين مصغرة ستعمل على مكافحة البطالة ووضع قانون جديد للانتخابات يعزز اللحمة الوطنية".

وقال دياب في مؤتمر صحفي عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة: "الوطن يعيش مرحلة صعبة من تاريخه متابعاً "الاقتصاد سيكون من أولوياتنا وسنكون سريعين ولسنا متسرعين"

وأضاف دياب: "لدينا الثروات الوطنية برا وبحرا ولن نسمح بالتفريط فيها ولدينا القدرات والكفاءات وأدعو أصحاب الإرادة الطيبة لمساعدة الحكومة".

وتابع رئيس الحكومة اللبنانية: "المهم الآن حفظ الاستقرار في البلاد ودعم الجيش".

و أضاف دياب " نحن جزءٌ من المحيط العربي وبمنأى عن صراعات المنطقة " معلناً أن "أول جولة لي بعد جلسة منح الثقة سوف تكون إلى المنطقة العربية وخصوصا الخليج"

ووقع الرئيس اللبناني ميشال عون مراسيم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وأكد الأخير أن الحكومة تضم وزراء بعيدين عن السياسة والأحزاب، داعيا لمساعدتها في مهمتها.