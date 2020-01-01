سورية : حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

جهينة نيوز:

بينت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عدة طرق في محافظتي اللاذقية والسويداء غير سالكة نتيجة الأحوال الجوية السائدة.

وأوضحت الإدارة في نشرتها مساء اليوم أن جميع الطرق في محافظة اللاذقية سالكة ما عدا طريق أم الطيور الفرعي المؤدي إلى شاطئ البحر غير سالك بسبب انهيار في الجدار الإسمنتي الاستنادي وانهيار بالتربة أسفل الطريق مقابل شاليهات شاهين.

ووفق النشرة فإن كل الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق الكفر صلخد سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج كما أن كل الطرق المؤدية لناحية المشنف وقراها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وكذلك طريق شهبا نمرة أم ضبيب سالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين باستعمال الأنوار الخاصة بالضباب وتفقد المكابح وتخفيف السرعة عند المنعطفات والمنحدرات ومفارق الطرق والقيادة بحذر تفادياً لوقوع الحوادث مشيرة إلى أنها خصصت الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.