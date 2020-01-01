الكشف عن الحالة الصحية للفنان خالد النبوي

جهينة نيوز

كشف الفنان المصري أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، عن تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي، لافتا إلى أن حالته مستقرة حاليا، وأنه خرج من غرفة العمليات، ومن المقرر أن يخرج نهائيًا من المستشفى خلال يومين على الأكثر بعد الاطمئنان على حالته الصحية.

وأضاف "زكي"، أن الأطباء بالمستشفى منعوا الزيارة عن خالد النبوي، مشيرا إلى أنه تمكن من مقابلته لمدة دقيقتين، وتابع قائلا: "قالي أشكرلي كل اللي سأل عليا وأنا يومين وهخرج".

هذا ونقل النبوي ظهر اليوم الثلاثاء إلى المستشفى إثر تعرضه لأزمة قلبية.