مجلس الشيوخ يفتتح بشكل رسمي الجلسة الأولى لعزل ترامب

جهينة نيوز:

افتتح اليوم (الثلاثاء) ،مجلس الشيوخ بشكل رسمي الجلسة الأولى لعزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وسط خلافات حول القواعد التي تنظم هذه المحاكمة، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرغ.

وبدأت المحاكمة مع استعداد زعيم الأغلبية الجمهورية ميتش ماكونيل لفرض قواعد لإدارتها تمكنه من إنهائها في غضون أيام، فيما تعهد الديمقراطيون بمحاربته باستماتة في كل منعطف.

وقال ماكونيل إن الأغلبية في المجلس، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، تدعم بالفعل الحل الذي تبناه لتحديد شروط المحاكمة، لخلق «عملية عادلة» في مواجهة ما أسماه بالاتهام بالتقصير الذي «لم يسبق له مثيل» في مجلس النواب.

وأضاف في مجلس الشيوخ: «هذه هي خريطة الطريق العادلة لمحاكمتنا».

وقبل بدء جلسة مجلس الشيوخ، قال زعيم الأقلية تشاك شومر إنه سيقترح إجراء تعديلات على قواعد المحاكمة لتمديد الوقت للدفوع وتقديم الشهود والأدلة.

ويتضمن برنامج المحاكمة، جلسات استماع، مدتها 24 ساعة للاتهام، ومثلها للدفاع، ليقدم كل طرف حججه، كل ذلك في 6 أيام حداً أقصى، ثم 16 ساعة مخصصة لأسئلة أعضاء مجلس الشيوخ