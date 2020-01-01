الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020 الساعة 22:17 | سياسة, عربي

الإعلان عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

جهينة نيوز:

أعلن أمين عام مجلس الوزراء اللبناني محمود مكية، عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب.

و في وقت سابق أعلن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حسن خليل أن الحكومة الجديدة ستشكل في غضون "ساعات".

وكتب على "تويتر" اليوم الثلاثاء: "ساعات ونكون أمام حكومة جديدة"، وأشار إلى أن رئيس البرلمان نبيه بري "بذل أقصى ما يمكن لتسهيل ولادتها وكان على تواصل مع الجميع طوال اليوم".

وأكد خليل أن تشكيلة الحكومة الجديدة تشمل تيار "المردة" برئاسة سليمان فرنجيه قائلا: "المردة جزء منها وحزب الله لم يتخل عن دوره الإيجابي أبدا".


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