الدفاع التركية: مناورات للناتو تشارك بها تركيا و اليونان شرق المتوسط

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع التركية الثلاثاء، أن تركيا تجري مناورات عسكرية شرقي البحر الأبيض المتوسط، كجزء من المجموعة البحرية الدائمة الثانية لحلف شمال الأطلسي، بالاشتراك مع إيطاليا وألمانيا واليونان.

وجاء في بيان للدفاع التركية “في تدريبات المجموعة البحرية الدائمة الثانية، تشارك الفرقاطات التركية ” اوروكريس” و ” ساليهريس” والفرقاطة الإيطالية “كارابينير”، والفرقاطة الألمانية “هامبورغ” والفرقاطة اليونانية “ليمنوس”. وستنفذ أطقم السفن مناورات تكتيكية مشتركة وستصل إلى ميناء مرسين في 24 – 26 يناير/ كانون الثاني”.

كما يشار إلى أن تركيا كانت قد استضافت في الفترة من 28 أيلول/سبتمبر، وحتى 7 تشرين الأول أكتوبر عام 2018 مناورات “الحوت الأزرق 2018” في شرق البحر المتوسط، بمشاركة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة الأميركية والسعودية وقطر وعدد من الدول.