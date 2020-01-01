بعد نتنياهو ... غانتس يتعهد بضم غور الأردن

جهينة نيوز:

أعلن زعيم التكتل المعارض في كيان الاحتلال الإسرائيلي "أزرق أبيض" بيني غانتس اليوم الثلاثاء، أنه سيعمل على ضم غور الأردن لسيادة كيان الاحتلال الاسرائيلي بعد انتخابات الكنيست المقررة في 2 مارس.

وقال غانتس: "بعد الانتخابات، سنعمل على تطبيق السيادة (الإسرائيلية) على غور الأردن، وسنفعل ذلك بطريقة متفق عليها وطنيا وبالتنسيق مع المجتمع الدولي".

ووصف غانتس غور الأردن بأنه "الجدار الدفاعي الشرقي لكيان الاحتلال الإسرائيلي في أي سيناريو مستقبلي"، وقال إنه "جزء لا يتجزأ من دولة (إسرائيل)".

وتحدى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو غانتس على الفور لإثبات التزامه بما يمثل خطوة مثيرة للجدل.

وقال نتنياهو: "بيني، أتوقع إجابتك بحلول هذا المساء، ما لم يقم أحمد الطيبي باستخدام حق النقض (الفيتو) ضدك"، في إشارة ساخرة إلى التهديدات التي أطلقها مؤخرا النائب عن القائمة العربية المشتركة الطيبي بسحب الدعم من "أزرق أبيض" في الكنيست.

وكان نتنياهو قد أعلن في سبتمبر الماضي عزمه على ضم غور الأردن لكيان العدو الاسرائيلي، قبل أن يدخل هذا المشروع مرحلة "تجميد" على خلفية تحذيرات صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، حسب تقارير إسرائيلية.