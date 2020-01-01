المطران هيلاريون: الكنيسة الروسية تخطط لفتح مركز في سورية لمساعدة الأطفال المصابين جراء الحرب

جهينة نيوز:

أعلن رئيس قسم السينهادوس للعلاقات الخارجية بالكنيسة الروسية المتروبوليت هيلاريون أن الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تخطط لفتح مركز في سورية لمساعدة الأطفال المصابين والجرحى جراء الحرب المفروضة عليها.

وقال المطران هيلاريون للصحفيين اليوم في موسكو: “نأمل هذا العام في تنظيم وتجهيز مركز تحت سقف المكتب التمثيلي للكنيسة الأرثوذكسية الروسية في دمشق حيث سنكون قادرين بصورة مباشرة على مساعدة عدد أكبر من الأطفال وسنكون على اتصال مباشر معهم حتى عندما يتلقون الأطراف الصناعية ويخضعون لمرحلة إعادة التأهيل الأولى” لافتا إلى أن بطريرك موسكو وسائر روسيا كيريل يولي اهتماما خاصا بالإنسان أولا وليس فقط بترميم مراكز العبادة المدمرة.

وبين المطران هيلاريون أن الكنيسة الروسية تعتزم خلال العام الجاري مواصلة تقديم الأطراف الصناعية للأطفال السوريين المصابين بالإضافة إلى إرسال أولئك الذين يحتاجون إلى مساعدة متخصصة إلى موسكو معربا عن أمله بوجود مساعدين ورعاة لهذه المبادرة ومشيرا إلى أنه على مدار العام الماضي تمكنت الكنيسة الروسية من تنظيم تقديم الأطراف الصناعية وإعادة تأهيل لعشرة أطفال سوريين في موسكو.