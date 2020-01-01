استشهاد طفل وامرأتين وإصابة 3 مدنيين بصواريخ الارهابيين على حلب

جهينة نيوز:

استشهد 3 مدنيين نتيجة اعتداء التنظيمات الارهابية بالقذائف الصاروخية على حيي جمعية الزهراء وحلب الجديدة بمدينة حلب.

و اعتدى إرهابيين يتحصنون عند الأطراف الغربية والشمالية الغربية لمدينة حلب بعد ظهر اليوم على مدينة حلب بالقذائف الصاروخية سقط عدد منها على حي جمعية الزهراء ما تسبب باستشهاد طفل في حين استشهدت امرأتان وأصيب 3 أشخاص بجروح نتيجة سقوط قذائف على حي حلب الجديدة.

واستشهد أمس الأول مدني جراء اعتداء التنظيمات الارهابية بالقذائف الصاروخية على حي حلب الجديدة ومشروع 3 آلاف شقة بمدينة حلب.

وتعتدي التنظيمات الإرهابية المنتشرة عند الأطراف الغربية لمدينة حلب بالقذائف على مدينة حلب وعدد من القرى والبلدات الآمنة بشكل متكرر ما أدى خلال الأيام القليلة الماضية إلى ارتقاء 11 شهيدا ووقوع عشرات الإصابات بين المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء إضافة إلى وقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات الخاصة والعامة.