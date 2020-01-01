تركيا: استمرار تدريب قوات حكومة الوفاق الليبية "شرعي"

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو اليوم الثلاثاء، إن بلاده تواصل تدريب قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، واصفا عملية التدريب بأنها "شرعية".

وذكر الوزير التركي ردا على سؤال حول ما إذا كان نهج أنقرة العسكري بشأن ليبيا سيتغير بعد اتفاق الأسبوع الماضي في برلين، "لدينا اتفاق مع ليبيا على التعليم والتدريب. هذا بالضبط ما نفعله وهذا جهد مشروع".

واستضافت العاصمة الألمانية، أول أمس الأحد، مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية بمشاركة قادة وممثلين عن كل من روسيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية، ومصر، وفرنسا، وبريطانيا، والصين، وألمانيا، وتركيا، وإيطاليا، والإمارات، والجزائر، والكونغو، إلى جانب الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الإفريقي، والجامعة العربية.

وأصدر المشاركون بيانا ختاميا دعوا فيه إلى تعزيز الهدنة في البلاد، ووقف الهجمات على منشآت النفط، وتشكيل قوات عسكرية ليبية موحدة، وحظر توريد السلاح إلى ليبيا.