تركيب 435 مركز تحويل كهربائي بدير الزور.. وتفعيل 11 مركز اتصالات

جهينة نيوز:

أكدت مديرية كهرباء ديرالزور أن الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي خلال فترة التغذية في عدد من أحياء مدينة دير الزور يعود إلى الزيادة في الاستهلاك والتعديات الحاصلة على الشبكة.

مدير عام المؤسسة المهندس خالد لطفي كشف لصحيفة الثورة أن عدد مراكز التحويل العامة والخاصة التي تم تركيبها وصلت إلى 435 مركزاً، مؤكداً أن نسبة تغذية الأحياء المأهولة في المدينة وصولاً إلى قرية الجفرة عبر خط التوتر 400 القادم من جندر (تدمر) التيم وصلت إلى 100 بالمئة.

كما أن ورشات الشركة أعادت تأهيل محطة الطلائع (8 مخارج 20 ك.ف) ومحطة الإذاعة (5 مخارج 20 ك.ف) ومحطة التيم( مخرج واحد20 ك.ف) ومحطة الميادين (4 مخارج 20 ك.ف) لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز خط التوتر (20 ك.ف) باتجاه الخط الغربي واتجاه الريف الشمالي وتأهيل المجموعة الغازية الأولى في محطة تحويل التيم وإدخالها الخدمة باستطاعة 30 ميغا كما أنهت الورشات تأهيل خط الدارة المزدوجة (20 ك.ف) من محطة التيم حتى شارع بور سعيد بطول 14 كم.

وأشار إلى أنه تم إدخال خط الشميطية بالريف الغربي بالخدمة (مراكز الجمعيات الفلاحية) ومحطة مياه الشميطية والمراكز الخدمية بالمنطقة أما الريف الشرقي فقد تمت إعادة تأهيل محطة الميادين وتزويدها بـ 18 مركز تحويل وإدخالها في الخدمة إضافة لإيصال التيار الكهربائي لمحطة مياه الميادين وتأهيل الخط الشرقي الممتد من موحسن - البوليل - بقرص حتى سعلو أما فيما يخص المناطق الواقعة في الريف الشمالي فقد أعيد تأهيل خط كهرباء الحسينية حتى الطابية وتم إيصال التيار الكهربائي لمحطات المياه والجمعيات الفلاحية وقسم من منازل المواطنين.

بدوره أكد مدير اتصالات دير الزور المهندس رمضان الضللي أن الفرع أعاد تفعيل 11 مركزاً من أصل 54 مركزاً موزعة بين المدينة والريف.

وبين أنه تم تفعيل مقاسم البوكمال - الميادين بالريف الغربي، ومحطة الجابر بريف الرقة الشرقي بسعة 2000 خط لكل مقسم، كما تم تفعيل مقسم حي هرابش في الجهة الشرقية للمدينة بسعة 3200 خط هاتف و1000 بوابة انترنت، وافتتاح صالة خدمة المشتركين ضمن المديرية للاستعلام وتسديد الفواتير.

وأضاف أن ورشات الفرع أعادت تفعيل محطتي البشري و كباجب وصيانة محور طريق الشام وتأهيل شبكة حيي الموظفين والجبيلة، وصيانة وتأهيل الكبل الضوئي على محور دير الزور - الحدود السورية العراقية، وإحداث وتفعيل محطة الهريبشة ومقسم معبر البوكمال الحدودي بسعة /1000/ خط وتم وضعهابالخدمة.

كما تم إعادة تأهيل العديد من مراكز الاتصالات والمحطات الأخرى.