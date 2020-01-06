أبراج الثلاثاء 21 كانون ثاني مع سمر عمران

جهينة نيوز-خاص

مولود ٢١/ ١: تبدو عليه معالم القوة، يحب الحياة التي فيها اضواء ويلبي الاخرون رغباته بسبب حركته وسرعته، يعمل على العقل اكثر من العاطفة، يقدم للاخرين خدمات ويكون سعيدا بها، بيحب القاء الاوامر ولا يتحمل الانتقادات، متكلم ولبق ومتفاني باموره العائلية، بانتظارك عام جيد، تركز الاضواء على مسائل شخصية منزلية، هجرة او سفر او ولادة طفل، تغيير مكان اقامة، مباركة للجميع، حظوظ على صعيد الامور المالية

الحمل: نهار للتطلعات، استوعب الظروف، تعالج خلافات وحوارات، معنوياتك عالية، تزداد اتصالاتك وحركتك وسفرياتك واوراقك، تنظم امورك او تدخل للمعتقدات، تضيء على الايجابيات بكل اتصالاتك، استقبال زوار، احداث نهارك قوية تتعلق بالمعرفة والقدرات، قوي قلبك

الثور: يوم جيد ومناسب لتؤكد على نواياك الصادقة لانك ستهتم بالاخرين وتبحث تفاصيل مسائل مالية او اوراق قانونية توضح موقف من اجل تلطيف اجواء وتصحح اخطاء، انتبه من مخالفة قانونية، تتحسن الامور على صعيد الفواتير والاستحقاقات، انتبه لصحتك او صحة احد مقرب، وعود كثيرة

الجوزاء: انتبه نهار متشنج، كن مرن وهادى وخاصة من خلال اي اجتماع او شراكة، اسعى لتقريب وجهات النظر، تعمل مصالحة وتمد جسور المحبة بينك وبين الشركاء، قدم حلول، افكار جديدة، اتفق مع الشركاء وحاول ان يكون رايك من رايهم

السرطان: لا تترك عملك او تؤجل اعمالك واولوياتك، لا تبعثر طاقااك، امور غير ضرورية حاول اتخاذ قرار باتباع نظام غذائي، دقق بعملك قبل ان تقدمه، احتمال خطأ، خاول طلب مساعدة، قد تعمل اكثر من عمل، انتبه لعملك

الاسد: مشجع على صعيد شخصي، تفرح لأخبار جيدة، نهارك واضح تماما، تحصد تقدير تحصل على تقدير وتعاطف من الاحبة، تسمع اخبار جيدة، المؤشرات الفلكية ايجابية قادر على التفاعل

العذراء: لا يزال نهارك فيه تأثير فلكي مزعج، لا تتوتر حول مسائل عائلية او شخصية، حاول ان تعبر عن نفسك بطريقة ايجابية وابتعد عن الانتقاد والتوتر قدر الامكان، اليوم تحتاج لدعم الاهل، يوم مناسب لتعمل لقاء عائلي، حاول الانتباه لبيت ولنفسك، نهار ضمن العائلة

الميزان: تبدأ نهارك بنشاط وحيوية ولقاءات وعلاقات عامة انطلق وقدم المساعدات للاخرين يوم جيد لتعبر عما يجول في نفسك اذا كنت بانتظار جواب احتمال سماعه، علاقتك ستكون جيدة مع الاخوة والاخوات والجيران لديك مقابلة من الضروري القيام بها

العقرب: لا تضيع الفرص من يدك شخص يمد لك يد المساعدة، تحصل على مكسب مالي وهدية بجميع الاحوال، تزيد حماسك، فكر بمن حولك وانطلق ولا تتوقف، ربح وانتصار وتدافع عن حقك

القوس: القمر ببرجك، تجدد وتألق لا خوف على مصالحك، المعطيات لصالحك قدرات فكرية كبيرة، تستوعب الظروف وتتكيف مع نهارك، يوم جيد مع الآخرين تستطيع ان تعبّر، صفحة جديدة تبدأها تغير بحدث يهمك، فكرة جديدة، انطلاقة سريعة

الجدي: ابتعد قليلا عن الجو المتشنج، لا تتدخل بامور الاخرين وخاصة بالمسائل العائلية، دعهم يقومون بادوارهم، لا تتدخل لا تكن لجوجا، احتمال تاخير وفوضى، ليس ضروريا ان تكون في الصفوف الاولى

الدلو: يوم جيد ومناسب، انت على موعد وحضورك ضروري، دعوات ومناسبات، نهارك فيه معرفة جديدة او قديمة لتلتقي بشكل عام، تفرح وتختلط مع الناس وتحتك بهم

الحوت:الظرف مواتي للعمل، ابتعد عن المطبات النفسية وحاول ان تأخذ،عملك على محمل الجد، نهارك يحمل مهمات وقلق حول وضع شخصي او عملي، مطلوب منك أن تهتم بوالديك او السلطة، نزلة اسواق وانفتاح على كل ما هو غريب، احسب حسابا للمسائل الطارئة