وزير خارجية فنزويلا: ينبغي تطوير العلاقات بين ايران وفنزويلا تكريما للشهيد سليماني

جهينة نيوز:

اكد وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا ضرورة تطوير العلاقات بين بلاده والجمهورية الاسلامية الايرانية اكثر فاكثر تكريما لقائد قوات "القدس" التابعة للحرس الثوري الشهيد الفريق قاسم سليماني.

واعرب ارياسا عن تعاطفه وتعازيه لايران حكومة وشعبا بمناسبة استشهاد الفريق سليماني وكذلك ضحايا حادث تحطم الطائرة الاوكرانية مشيرا الى التاثير الكبير الذي تركه استشهاد سليماني في فنزويلا وفي صفوف الشعب وخصوصا الشباب وفي الاجواء الافتراضية ومؤكدا ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين تكريما لهذا الشهيد العملاق.

وجاءت تصريحات وزير الخارجية الفنزويلي خورخي ارياسا الذي بدا مساء امس الاحد زيارة للبلاد على راس وفد رفيع خلال لقائه اليوم الاثنين وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف.

بدوره اعرب وزير الخارجية الايراني خلال اللقاء عن شكره لفنزويلا حكومة وشعبا لتعاطفها مع ايران على خلفية استشهاد القائد سليماني والحادثة الماساوية لتحطم الطائرة الاوكرانية واصفا الشهيد الفريق سليماني بانه شخصية مقاومة بارزة وملهمة للمقاومين حتى عقب استشهاده.

واشار ظريف الى المشاركة الملحمية العفوية لشعوب سائر البلدان ومناطق العالم في مراسم تابين شهيد المقاومة هذا واستنكارهم لهذه الخطوة الارهابية للادارة الاميركية واستعرض لنظيره الفنزويلي المشاركة الشعبية الواسعة جدا لابناء الشعب الايراني في مراسم تشييع هذا الشهيد والمطالبة بالرد في اطار الدفاع المشروع وكذلك رفض الاستسلام امام غطرسة الادارة الاميريكية .

كما اعرب ظريف عن اسفه لحادث تحطم الطائرة الاوكرانية الماساوي مشيرا الى الاجراءات العاجلة والسلسة لايران في تقديم التسهيلات للدول التي كانت لها ضحايا في هذه الرحلة .

هذا وبحث الوزيران خلال اللقاء تعاون البلدين على صعيد القضايا الثنائية والدولية.