قائد قوات القدس العميد قاآني: سننتقم من أعداء الشهيد سليماني بعزيمة الاحرار في العالم

جهينة نيوز:

أكد قائد قوات القدس التابع للحرس الثوري العميد اسماعيل قاآني أنه بفضل الله وعزيمة كل الاحرار الموجودين في جميع أنحاء العالم سننتقم من أعداء الشهيد سليماني.

وقال قاآني، في كلمته خلال مراسم تقديم قيادة قوات فيلق القدس صباح اليوم الاثنين، إن الاعداء لم يواجهوا الشهيد سليماني في ساحة الحرب والمعركة بل قتلوه بغدر وجبن.

وندّد قائد قوات "القدس" بسياسات اميركا الشيطان الاكبر ووصفها بالمخادعة والعدائية والخبيثة، موضحاً: ان اعداءنا لا يفهمون غير لغة القوة لذلك ينبغي التصدي لهم بحزم.

واعتبر ان العمل وفق المسؤوليات بشكل جيد سيحول التهديدات الى فرص.

واشار الى خصائص الشهيد الفريق سليماني، مبيناً: ان اللسان عاجز عن ايضاح فضائله الاخلاقية الا ان الطاعة لقائد الثورة كانت من المؤشرات الرئيسية والمحورية لهذا القائد الشامخ واخلاصه في العمل ومن ثم تحققت أمنيته القديمة في الاستشهاد بعد أعوام من الجهاد من أجل رفع راية الاسلام.

وعدّ الطريق الوحيد للتغلب على الاعداء بانه يتمثل بالصمود والمقاومة، مشددا على مواصلة النهج الواضح الذي اختطه القائد الفقيد بصلابة واقتدار.

المصدر: وكالة فارس