صواريخ مجهولة المصدر تسقط قرب السفارة الامريكية في بغداد

الثلاثاء, 21 كانون الثاني 2020 الساعة 00:31 | سياسة, عربي

صواريخ مجهولة المصدر تسقط قرب السفارة الامريكية في بغداد

جهينة نيوز:

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن صاروخين طراز كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد.

ونقلت السومرية نيوز، عن المصدر قوله ان "صاروخين نوع كاتيوشا سقطا ضمن مقتربات المنطقة الخضراء وسط بغداد ما ادى الى الحاق اضرار مادية دون معرفة اذا كانت هناك خسائر بشرية ام لا".

واضاف المصدر انه "تم اطلاق صافرات الانذار في المنطقة الخضراء"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

فيما افادت وسائل اعلام عراقية ان ثلاث صواريخ كاتيوشا سقطت قرب السفارة الامريكية, و يذكر ان جميع فصائل المقاومة العراقية تنفي قيامها باستهداف السفارة الامريكية و هو ما يضع علامات استفهام حول الجهة التي تقوم بإستهداف بغداد و المنطقة الخضراء.


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