القبض على المسؤول الإداري والمالي لتنظيم داعش الارهابي في الانبار

الإثنين, 20 كانون الثاني 2020 الساعة 22:46 | سياسة, عربي

القبض على المسؤول الإداري والمالي لتنظيم داعش الارهابي في الانبار

جهينة نيوز:

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، إلقاء القبض على المسؤول الإداري والمالي للدواعش في قاطع الجزيرة بالأنبار.

وذكرت المديرية في بيان لها اليوم، أن مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة، وبالتعاون مع استخبارات الفوج الثالث لواء المشاة 39، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في منطقة الرمادي بالأنبار.

وأشارت إلى أن المسؤول الإداري والمالي للدواعش في قاطع جزيرة الخالدية، وقع في قبضة الأمن العراقي.

وأضافت أن المعتقل، ملاحق من قبل القضاء العراقي، بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 من قانون العقوبات الجنائية العراقي "إرهاب".

المصدر: RT


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