هندوراس تصنف "حزب الله" "منظمة إرهابية" و كيان العدو يرحب

جهينة نيوز:

أعلن نائب وزير الأمن في هندوراس حسب "رويترز"، أن حكومة بلاده أعلنت رسميا تصنيف " حزب الله اللبناني "، "منظمة إرهابية".

من جانبه، رحب كيان العدو الاسرائيلي بقرار حكومة ‎هندوراس، واعتبرته "خطوة هامة في الحرب العالمية ضد الإرهاب".

وقالت إن هندوراس تسير على درب دول سبقتها بهذا القرار، وهي الولايات المتحدة وبريطانيا والأرجنتين وباراغواي، مؤكدة أنها تواصل الاتصال مع دول أخرى مثل ألمانيا والبرازيل وأستراليا، بما يخدم اتخاذ قرارات مثل هذا.

و يذكر انه لا يوجد اي علاقات بين حزب الله و هندوراس و لا قيمة للقرار سوى انه قد يستعمل للتضييق على لبنانيين مقيمين في الخارج.

المصدر: وكالات