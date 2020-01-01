رسميا... إلياس الفخفاخ رئيسا للحكومة التونسية الجديدة - من هو ؟

جهينة نيوز:

أعلنت الرئاسة التونسية أن الرئيس قيس سعيد كلف إلياس الفخفاخ بتشكيل حكومة جديدة.

والفخفاخ هو مرشح عدد من الأحزاب من بينها ''تحيا تونس'' ويحظى بدعم التيار الديمقراطي، بحسب موقع إذاعة "موزاييك".

ولرئيس الحكومة المكلف 30 يوما للإعلان عن تشكيلة حكومته حسب الفصل 89 من الدستور بعد فشل حكومة الحبيب الجملي في نيل ثقة البرلمان.

وإلياس الفخفاخ رئيس الحكومة المكلف من مواليد سنة 1972 في تونس، وحاصل على شهادة في الهندسة من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، وماجستير فـي الدراسات الهندسية المعمقة مـن مدرسة "INSA" بليون والماجستير في إدارة الأعمال من جامعة "Essonne" بباريس.

عمل إلياس الفخفاخ عدة سنوات في شركة "توتال" النفطية في تونس ثم بولونيا في سنة 2006 إلتحق بـ "كورتريل" المتخصص في قطع السيارات حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011 إنخرط في الحياة السياسية بعد أن التحق بحزب التكتل الديمقراطي مـن أجل العمل والحريات.

تولى الفخاخ حقيبة السياحة ثم المالية في حكومة حمادي الجبالي وفي مارس/ آذار 2013، تم تعيينه مجددا على رأس وزارة المالية في حكومة علي العريض.

كما ترشح للرئاسة في انتخابات 2019

المصدر: سبوتنك