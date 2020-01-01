المركزي: شراء الدولار الأمريكي من المواطنين والحائزين بسعر 700 ليرة دون وثائق

الإثنين, 20 كانون الثاني 2020 الساعة 18:06 | اقتصاد, محلي

المركزي: شراء الدولار الأمريكي من المواطنين والحائزين بسعر 700 ليرة دون وثائق

جهينة نيوز:

أعلن مصرف سورية المركزي أنه يمكن للمواطنين والحائزين على مبالغ بالعملات الأجنبية بيع فروع المصرف حصراً في المحافظات أي مبالغ بالدولار الأمريكي أو اليورو دون أي وثائق وبسعر الصرف التفضيلي والبالغ حالياً 700 ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد.

وأوضح المصرف في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه اليوم أن سعر الصرف سيتم تحديده يومياً من قبله لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي “حرصاً على أموال المواطنين وطمأنتهم وضمان عدم تعرضهم للمساءلة القانونية والملاحقة القضائية أو لمحاولات ابتزازهم من قبل المتلاعبين في السوق السوداء” مشيراً إلى أن تحديد سعر صرف اليورو يتم وفقاً لنشرة تعادل صادرة عن المركزي.

ودعا المصرف جميع المواطنين للتعامل مع القنوات المصرفية الرسمية وعدم التعامل مع السوق السوداء أو الانجرار خلف المتلاعبين بسعر صرف الليرة السورية.


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