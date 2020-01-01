وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي أمام مقر الصليب الأحمر بدمشق

جهينة نيوز:

نظمت لجنة الأسرى والمحررين في الشتات التابعة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم وقفة تضامنية لدعم الأسرى الفلسطينيين المرضى والمضربين عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي احتجاجا على ممارسات الاحتلال العنصرية والتعسفية بحقهم وذلك أمام مقر مكتب بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق.

وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة لبعثة الصليب الأحمر طالبوا فيها بوضع حد للسياسيات العنصرية والإجراءات التعسفية التي تمارس تجاه الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والمعاملة السيئة والقاسية التي يتعرضون لها والتي وصلت إلى حد تهديد حياة بعضهم.

وطالب المشاركون الصليب الأحمر بتنشيط وتفعيل دوره مع الهيئات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان لتقديم المسؤولين في حكومات الاحتلال إلى محاكم دولية لمحاسبتهم.

كما تضمنت المذكرة أسماء الأسرى الفلسطينيين الذين استشهدوا داخل سجون الاحتلال خلال عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وهم الأسير فارس أحمد بارود وعمر عوني يونس ونصار ماجد طقاطقة وبسام السايح وسامي أبو دياك.

بدوره أكد نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدمشق مارسل تالمن اهتمام اللجنة بوضع الأسرى الفلسطينيين مشيرا إلى تنسيق اللجنة مع السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي للحد من تفاقم الأوضاع السيئة للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

شارك في الوقفة عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية وهيئات ولجان الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين.